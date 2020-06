LA VICENDA

ROVIGO «Sono sconvolto. Per me Alex Zanardi è un supereroe, non può succedergli niente di brutto. Ecco perché sono convinto che anche questa volta, ce la farà. Lui è un campione su tutto, anche nella lotta tra la vita e la morte». Sono parole di grande speranza quelle dell'avvocato Pierluigi Bonafin, che proprio pochi giorni fa aveva preso parte con la sua handbike alla staffetta per l'Italia organizzata dal campione paraolimpico Zanardi.

Bonafin e la compagna Michela Dal Bianco, dopo un incidente in moto del 2018 per il quale hanno entrambi subito l'amputazione della gamba sinistra, sono diventati due atleti paraolimpici e martedì scorso, affiliati al team Obiettivo 3, sono partiti dalla piazza di Copparo in direzione Argenta, dove hanno a sua volta ceduto il testimone al compagno di squadra Flavio Gaudiello, la cui frazione si è poi conclusa all'autodromo di Imola. La staffetta lungo lo Stivale ideata da Zanardi aveva proprio lo scopo di lanciare un messaggio di incoraggiamento all'Italia post Covid. Il destino, però, è stato davvero beffardo con il super campione paraolimpico, finito addosso ad un camion a Pienza, in provincia di Siena, durante la penultima staffetta. L'ex pilota è ora in gravi condizioni. La Procura di Siena ha anche aperto una fascicolo sul caso.

AMICIZIA

«Mi sento spesso con Alex, lui è la mia forza - spiega Bonafin - quando ho saputo dell'accaduto, ho rivissuto il mio incidente in moto. Non potevo credere che il destino si fosse accanito ancora su Alex, un esempio per noi, non solo nello sport, ma anche nella vita. La sua figura mi ha aiutato molto a superare la situazione difficile che mi sono trovato ad affrontare, la mia rinascita parte proprio da una frase che lui dice spesso, ossia: Si può fare. Basta la volontà e niente è impossibile. Alex è una persona di una gentilezza e umanità straordinaria, un campione in tutto quello che fa. Ecco perché sono ottimista. Sono convinto che anche questa volta che la farà. Lui è un supereroe, deve farcela».

PERSONA SPECIALE

A raccontare Zanardi è anche il fotografo rodigino Domenico Russo. «Ho conosciuto Alex quando è venuto a Rovigo per la raccolta fondi Bimbi in gamba, il cui fine era l'acquisto di protesi per i più piccoli. È un uomo estremamente cordiale, di una umanità immensa». E aggiunge: «Ricordo che una volta ci siamo incontrati nel Centro Protesi di Budrio, era lì per farsi fare le protesi con le pinne. Un esempio della sua grande voglia di vivere e di superare ogni ostacolo, in particolare nello sport. Zanardi ama la velocità, ma non è stata la causa di questo l'incidente. È stato semplicemente il destino. Anch'io sono stato vittima di un incidente in moto e credo che fosse semplicemente scritto così. In questo momento, la cosa importante è che il nostro grande campione rinasca la terza volta».

Roberta Merlin

