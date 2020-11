CRESPINO

Con una diretta Facebook il sindaco ha fatto il punto sulla situazione dell'epidemia in paese. Angela Zambelli aveva già rivolto il proprio messaggio alla cittadinanza per raccomandare «un atteggiamento positivo e fiducioso» e sedare così le preoccupazioni crescenti nella comunità dopo che il virus aveva colpito nelle scuole locali imponendo la sospensione delle lezioni per alcune classi e l'attivazione della didattica a distanza. Chiusi nei giorni scorsi anche i cancelli della scuola per l'infanzia e del nido, in attesa di compiere i necessari accertamenti. Nel suo intervento Zambelli ha tracciato il quadro della situazione, «ben diverso da quello della primavera scorsa» - ha ammesso. «Raccomando però di stare tranquilli - ha esortato la prima cittadina. La situazione è seguita attentamente dalle autorità sanitarie in stretta relazione con il sindaco, che conosce bene l'evoluzione». Per quanto riguarda la scuola, studenti e personale sono stati sottosti a tampone e nelle prossime ore si saprà quando avrà fine la quarantena. Anche per la materna i controlli hanno dato un esito soddisfacente: negativi bambini, docenti e personale.

«Un dato che deve tranquillizzare tutti perché significa che nella scuola sono rispettate tutte le procedure di prevenzione» - ha ripreso Zambelli, ringraziando i medici Roberto e Carlo Fante che assicurano l'esecuzione dei tamponi con i volontari della Pro loco che gestiscono il flusso di auto nel drive through. Felice nel comunicare che i periodici controlli in casa di riposo hanno finora dato esito negativo, Zambelli ha assicurato lo svolgimento, del mercato del giovedì.

