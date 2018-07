«Zaia se ne sta zitto invece che fare pressione sul governo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Anche il consigliere regionale Pd Graziano Azzalin interviene sulla questione dei Sic. «La creazione di un Sito d'importanza comunitaria nell'Alto Adriatico rischia di avere gravi ripercussioni sulle attività di pesca commenta il Dem - Zaia batta un colpo ed intervenga sul Governo considerato che la delega è in mano al sottosegretario ed ex assessore Manzato, pure lui finora assente ingiustificato». Una storia che prende il via nel 2016 da parte della Commissione europea e riguarda anche l'insufficiente istituzione dei siti marini da...