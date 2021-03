L'EPIDEMIA

ROVIGO È stato lo stesso presidente Luca Zaia a mettere in guardia Rovigo, per quanto riguarda la possibilità che scatti la chiusura delle scuole, prevista per i distretti nei quali il dato settimanale dei casi di positività, rapportato alla popolazione, superi il livello di 250 ogni 100mila abitanti: «Ormai ha spiegato ieri mattina nella consueta diretta di aggiornamento - siamo a 6 distretti su 23 sopra i 250 casi ogni 100mila abitanti, quelli di Belluno, Asolo, Veneto Orientale, Padova Terme-Colli, Alta Padovana e Alto Vicentino, ma ne abbiamo quattro che potrebbero avere l'esordio con la chiusura, che sono quelli sopra 200: Pieve di Soligo, Rovigo, Padova Bacchiglione-Piovese e Ovest Veronese, che è quello quello più ai limiti. Con questo incremento è verosimile, ma non sono chiusi da oggi o domani, ci sono sempre 48 ore, lo dico perché sono tutti sopra 200: magari si arresta o scenderà e non saranno oggetto di valutazione. Noi stiamo chiudendo in base a questo parametro le scuole superiori e seconda e terza media, se avessimo affrontato quello che prevedeva il Dpcm, che parla di Regione, si sarebbe dovuta affrontare la partita per tutte le scuole di ogni ordine e grado».

DATI MIGLIORATI

In realtà il dato numerico per quanto riguarda il distretto di Rovigo, che comprende anche tutto l'Alto Polesine, è migliore rispetto a quello di mercoledì: ieri, infatti, la quota di positivi su 100mila abitanti si è attestata a 212,81, mentre 24 ore prima aveva raggiunto 230,30, in crescita rispetto al valore di 224,87 di martedì. Il valore del Distretto di Adria, invece, resta stabile a 194,43 casi ogni 100mila abitanti. Oscillazioni che comunque si inseriscono in un quadro a grande variabilità e con una tendenza generale alla crescita, come rimarcato sempre dallo stesso Zaia, che ha sottolineato anche che la stima è di una percentuale pari al 70% dei casi riferibili alla variante inglese.

IL BOLLETTINO

Nel bollettino dell'Ulss di ieri si dava conto di altre 60 nuove positività, con una leggera flessione però del valore del rapporto fra contagi accertati e persone sottoposte a tampone, a 4,51%. In generale, rispetto ai mesi scorsi, il numero di tamponi quotidiani si è ridotto, pur restando attorno ai 2.550. Sono invece 29 le guarigioni accertate: il numero dei polesani attualmente positivi che sale a 1.277, mentre sono 1.527 le persone poste in isolamento domiciliare. Anche ieri sono stati purtroppo due i decessi Covid, ormai una quota tragicamente stabile da giorni, mentre il numero complessivo di polesani morti con positività arriva a 439. Entrambe le persone che si sono spente non erano fra i ricoverati nelle strutture ospedaliere polesane, né erano ospiti di case di riposo del territorio, come ormai è accaduto per molti dei decessi nelle ultime settimane.

RICOVERI IN AUMENTO

Per quanto riguarda i ricoverati, il dato non è affatto rassicurante, perché cresce inesorabilmente il numero di posti letto occupati: ieri il numero complessivo dei pazienti Covid è salito a 75. Anche in questo caso un incremento giornaliero di ricoverati superiore a due al giorno, al netto dei decessi che purtroppo hanno colpito degenti ospedalieri. Sono sempre 8 i ricoverati in Terapia intensiva al San Luca, mentre sono aumentati a 60 i pazienti dell'Area medica e semintensiva respiratoria, sempre a Trecenta, con altri 7 pazienti che si trovano invece in Malattie infettive a Rovigo. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, ieri erano state programmate 1.310 vaccinazioni per le varie categorie, tra le quali popolazione over-80 e personale della scuola, nei centri vaccinali, senza contare le vaccinazioni domiciliari di centenari e allettati da parte delle Usca.

SEDI CONFINDUSTRIA

A questo riguardo, Confindustria di Venezia e Rovigo ha reso noto di aver messo a disposizione le proprie sedi, e più precisamente i locali che da ottobre ospitano il servizio di guardia medica privata, a Marghera, Stra e Rovigo, come eventuali punti di somministrazione dei vaccini. Questi ambulatori, sottolinea l'associazione, «dall'avvio dell'attività hanno somministrato quasi 3mila tamponi, sia rapidi che molecolari».

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA