Anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, si è complimentato con gli studenti di Papozze per i video realizzati e pubblicati in rete. Al fine di promuovere le proprie scuole in questo periodo di limitazioni agli spostamenti, i ragazzi hanno realizzato dei filmati pubblicati su Youtube nei quali, con impegno e fantasia, seguiti dai rispettivi insegnanti, hanno ideato e realizzato le riprese con le quali mettono in evidenza le peculiarità delle proprie scuole: la Primaria D. Alighieri e la Secondaria L. da Vinci. Riscossi dapprima i complimenti dell'Amministrazione comunale nelle parole del sindaco Mosca e dell'assessore Mancin, hanno incassato anche quelli del presidente regionale. «Cari ragazzi scrive Zaia nella sua lettera indirizzata ai giovani delle due scuole - ho ricevuto i video promozionali che avete realizzato. La grande passione che avete dimostrato nel descrivere le attività che vi vedono coinvolti quotidianamente tra i banchi riempie noi tutti di gioia».

Il presidente accenna al calore e alla gioia impiegata nell'illustrare i dettagli delle aule e dei laboratori di cui sono dotate le scuole. «Immagino accenna ancora Zaia - quanto la situazione attuale possa rendervi tristi, perché momentaneamente costretti ad evitare gli abbracci con gli amici o lo stare vicini ai compagni di banco. La maturità dimostrata nell'affrontare l'attuale situazione pandemica mi rende tuttavia molto fiducioso: la nostra Regione e Papozze possono dirsi orgogliosi e fortunati di poter contare su ragazzi così seri e coscienziosi».

