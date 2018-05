Zago: «Mi hanno messo in ginocchio Ora vivo facendo il fornaio di notte»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL TITOLAREROVIGO «Sono un uomo distrutto. Non riesco a capacitarmi di avere perso l'attività dove io e la mia famiglia abbiamo investito la nostra vita. Il Comune mi ha accoltellato alla spalle».Daniele Zago, il proprietario del bar gelateria Le Fontane, non riesce ancora a capacitarsi di essere stato costretto a chiudere il suo chioschetto. Ieri Zago è tornato all'interno del bar, chiuso ormai da oltre un mese. «Sto cercando di vendere almeno le sedie - spiega l'esercente con amarezza mentre accatasta le sedie di plastica dove per tanti...