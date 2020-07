GRANZETTE

ROVIGO Oggi sarà una giornata dedicata al benessere nella natura al parco dell'ex ospedale pschiatrico. La zona centrale del polmone verde cittadino a Granzette ospiterà infatti, alle 11, alle 15 e alle 16, tre lezioni di yoga gratuite: per ognuna è prevista la partecipazione massima di 20 persone (solo adulti). Per maggiori informazioni basta telefonare al 340.8603748. Le insegnanti sono Francesca Alongi, Patrizia Battistella e Tecla Terracciano, che consigliano ai partecipanti di portare da casa un tappetino, un piccolo cuscino e un asciugamano.

MOSTRE IN CORSO

Il parco sarà aperto al pubblico gratuitamente dalle 10 alle 18: sarà possibile visitare anche le mostre Il silenzio assordante di Chernobyl nel padiglione 3, Vajont, l'onda della morte nel padiglione 7, e I percorsi della pazzia nel padiglione 5, dove si racconta il passato e ciò che resta degli ex ospedali psichiatrici in Italia. Si accede alle rassegne con un contributo d'ingresso che varia da 5 a 8 euro, e nel rispetto delle disposizioni per il contrasto del coronavirus: quindi, con mascherina e guanti (o liquido igienizzante), rispettando il distanziamento sociale (almeno un metro) e osservando il divieto di assembramenti. Per informazioni, telefonare al 340.8603748 o inviare un'email a iluoghidell'abbandonomail@gmail.com.

SCAMBIO DI LIBRI

All'ex ospedale psichiatrico è stata allestita anche una zona di book-crossing e sta crescendo il numero di animali ospitati nel parco, che in molti casi arrivano dalle donazioni di privati che non possono più accudirli. Così, si contano già due pecore e due capre, cinque tartarughe di terra e una decina di tartarughe d'acqua nella fontana con conchiglia e nella vasca al padiglione 3, oltre a pesci, conigli, tacchini, galline e pulcini. La gestione del parco, dal 13 giugno 2018 in comodato d'uso all'associazione I luoghi dell'abbandono, è stata prorogata nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di gara, dato che la concessione dell'Ulss 5, proprietaria dell'area, è scaduta secondo contratto dopo 2 anni. Rispetto a quanto previsto dal nuovo bando, pare che l'unica manifestazione di interesse conforme ai requisiti richiesti sia quella dell'attuale concessionario.

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA