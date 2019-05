Voragine sull'asfalto di Ponte Asino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀROVIGO Di buche Grignano Polesine è piena, ma una come questa i residenti della frazione rodigina non ne vedevano da un bel pezzo. Quella che ieri pomeriggio si è aperta in via Ponte Asino è una vera e propria voragine di circa un metro e mezzo di profondità e un metro di larghezza. Si trova sul ciglio della strada, proprio sopra il ponte che collega via Ponte Asino con via Forlanini.I grignanesi gridano allo scandalo sulle bacheche dei social network e chiedono che un fenomeno del genere non si ripeta più, visto che già in...