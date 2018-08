VOLONTARIATO SOCIALE ROVIGO Ha il nome Un mondo da scoprire, l'iniziativa realizzata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VOLONTARIATO SOCIALEROVIGO Ha il nome Un mondo da scoprire, l'iniziativa realizzata in regime di co-progettazione, da Iras Rovigo (ente capofila), Centro Servizi per Anziani di Adria, Csa Scarmignan di Merlara, Ipab Danielato di Cavarzere.ROVIGO CAPOFILAIl progetto prevede la collocazione di quattro volontari, da inserire nelle quattro strutture (un volontario per sede), perlopiù in attività di tipo socio-ricreativo. Ai volontari sarà richiesto un impegno di 30 ore settimanali, 6 giorni su 7 ed eventuali festivi, per 12 mesi a fronte di un...