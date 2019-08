VOLONTARIATO ROVIGO L'Auser di Rovigo cerca volontari: non solo nella gestione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLONTARIATOROVIGO L'Auser di Rovigo cerca volontari: non solo nella gestione del circolo ricreativo con bar in piazza Tienanmen, dietro ai giardini delle torri, ma anche per le molte attività e servizi che la onlus mette in campo a favore dell'invecchiamento attivo degli anziani e per sostenere chi ha bisogno di assistenza.Dunque, si cercano persone per il servizio bar, insieme all'assistenza alla tombola ospitata dal circolo Città delle Rose durante la settimana, per aumentare nel periodo delle ferie estive il numero di persone già...