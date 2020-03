VOLONTARIATO

ROVIGO Emergenza Coronavirus, in prima linea per dare una mano ai nostri nonni. I Comuni polesani si rimboccano le maniche e aiutano le fasce più deboli della popolazione. A seguito delle ultime disposizioni del governo, gli anziani hanno ridotto drasticamente le uscite dalle loro abitazioni. Le Amministrazioni comunali, in supporto con associazioni e volontari, effettuano la consegna della spesa a domicilio. Un'azione concreta per andare incontro alle esigenze degli anziani ed evitare gli spostamenti degli over 65. Il sindaco di Villanova del Ghebbo Gilberto Desiati, tra i paesi promotori, spiega: «I volontari di Protezione civile del gruppo comunale, guidato da Cristina Dal Martello e il servizio sociale del comune di Villanova si sono resi disponibili per aiutare in modo efficace la popolazione anziana e le fasce sociali più deboli.

CONSEGNA PORTA A PORTA

Facendo proprie le direttive nazionali, vogliamo essere vicini a coloro ai quali è stato consigliato di rimanere a casa, ovviamente, in assenza di disposizioni di isolamento domiciliare». Non solo pane e pasta, c'è voglia anche di cultura: «Anche la biblioteca si è resa disponibile a recapitare a domicilio i libri per agevolare le attività ricreative individuali. In tempi eccezionali come questi è necessario lavorare con soluzioni nuove», afferma il primo cittadino Desiati. Per attivare il servizio #Iorestoacasa a Villanova del Ghebbo bisogna contattare il numero di telefono 0425.648085, interno 2, dalle 9 alle 12.30.

PROTEZIONE CIVILE

Spese a domicilio, l'iniziativa viene recepita in altri comuni e si allarga nel giro di poche ore. Anche a Lendinara, la Protezione civile sarà impegnata a supporto degli anziani e consegnerà i generi alimentari, sia nel centro che nelle frazioni. Un'idea valutata con attenzione dal comune di Fiesso Umbertiano, come spiega il sindaco Sonia Bianchini: «Lunedì sera, dopo esserci confrontati con il Centro operativo comunale, abbiamo valutato l'ipotesi di mettere a disposizione qualche volontario di Protezione civile, per accogliere le richieste che potrebbero pervenire al numero dell'assistente sociale ed effettuare consegne di tipo alimentare o sanitario». In prima linea per difendere i nostri anziani, il comune di Pincara risponde presente: «Ci stiamo attivando - anticipa il sindaco Stefano Magon - La spesa a domicilio è una prerogativa del nostro gruppo di Impegno civico. Ora vogliamo riproporre e rinnovare questo servizio». «Su richiesta, i due negozi di generi alimentari di Frassinelle e Chiesa (frazione) continueranno a svolgere questo servizio fa sapere il sindaco Renzo Calzavarini.

LE ASSOCIAZIONI

Al coro dei pareri positivi si unisce il primo cittadino di Pontecchio Polesine: «E' un'idea encomiabile - afferma Simone Ghirotto - Stiamo verificando prima di tutto se ci sono le possibilità per metterlo in pratica». I precursori dell'iniziativa sono stati a Occhiobello i volontari di Occhio Vigile, guidati dal presidente Lawrence Martini. «Lunedì abbiamo raccolto altre adesioni - spiega Martini - e nuovi volontari si sono offerti per collaborare. Gli anziani si devono muovere il meno possibile, dobbiamo difendere gli over 65 ed evitare una propagazione di massa del coronavirus. Il sindaco Sondra Coizzi ha espresso grande soddisfazione e si è complimentata con i soci della nostra associazione. La pagina Facebook di Occhio Vigilie continua a ricevere moltissime visite e i cittadini continuano a chiederci informazioni». Un bell'esempio di solidarietà, che, via via, si sta estendendo in altri comuni polesani.

Alessandro Garbo

