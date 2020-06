VOLONTARIATO

ROVIGO Dal 2016, dopo un periodo di parziale oblio, è tornato alla ribalta un luogo di Rovigo, simbolo del recupero sociale di persone affette da svariati tipi di problematiche. Da quattro anni, dove un tempo sorgeva la Comunità Incontro, aperta da don Pierino Gelmini per il reintegro di tossicodipendenti, sorge La Casa di Abraham. È a Grignano Polesine, al confine con Cornè, frazione di Arquà Polesine.

MASCHERINE

Susanna Carlesso, presidente dell'associazione, spiega come è stata vissuta l'emergenza da Covid-19. «Dal 5 aprile stiamo confenzionando mascherine e abbiamo superato quota 8.500. Con un'offerta libera si possono acquistare in negozi di Rovigo, Borsea, Grignano, Pontecchio, Canale di Villadose, Adria, Monselice, oltre che nella nostra sede. Sono tutte in tessuto e sono state create dalle volontarie Monica, Gigliola, Anna, Antonella, Giusi, utilizzando due macchine da cucire e un tagliacuci».

Visto l'arrivo dell'estate, si stanno realizzando le mascherine in stoffa leggera, per bambini e adulti, una speciale mascherina rossoblù per i tifosi della Rugby Rovigo e una nera con il logo per gli atleti della Pugilistica Rodigina.

GLI OSPITI

«Nella struttura ospitiamo quattordici persone senza fissa dimora, con diversi tipi di disagi - prosegue Carlesso - tredici di questi sono italiani (alcuni polesani e altri da fuori provincia), mentre un ospite proviene dal Congo. Il più giovane è Davide che ha 41 anni, mentre il più anziano è Sergio con 86 anni».

Era il 1993 quando su volontà di don Gelmini veniva aperta la Comunità Incontro, distrutta da un incendio nel 2001 e riaperta nel 2005. È rimasta attiva fino al 2008, poi si è chiuso tutto, fino appunto al 2016, quando è arrivata La Casa di Abraham, assieme alla cooperativa agricola Alzati e vola. «Eravamo a una cena tra amici e ci è venuta l'idea di iniziare questa avventura - conclude Susanna Carlesso - da noi vengono svolti progetti di inclusione sociale, anche grazie al Fondo Solidarietà della Cariparo. Tra questi c'è quello della coltivazione di piante officinali: nel 2019 abbiamo sperimentato con successo lo zafferano sul mezzo ettaro di terreno a nostra disposizione. Al momento abbiamo dovuto interrompere l'attività, visto che abbiamo optato per accogliere il circo, su stessa proposta dei nostri ospiti. È nostra intenzione anche quella di portare avanti altri due progetti: apicoltura e panificazione».

IL FONDATORE

Tra i soci fondatori c'è il parroco di Borsea, don Silvio Baccaro. «La Diocesi di Adria e Rovigo ci ha incaricati di aiutare la Protezione civile nella distribuzione di viveri (pasta, passata di pomodoro e dolci soprattutto) alle parrocchie e ai centri Caritas».

Marco Scarazzatti

