VOLONTARIATO

ADRIA In prima linea al fianco della popolazione nella lotta contro il Covid 19, i bassopolesani Alessia Gajon, Claudio Zerbin e Giovanni Agujari rappresentano uno dei migliori esempi del mondo del volontariato locale e nazionale. «Sono senza dubbio un bell'esempio, ancor più bello perché sono dei giovani». Così il vice presidente della Croce verde, Lamberto Cavallari racconta la storia di ragazzi che quest'anno hanno deciso di aderire al servizio civile universale e svolgerlo alla Croce verde adriese.

LA SCELTA

«Svolgere il servizio civile da noi è già di per sé un'esperienza forte, dal momento che il servizio in ambulanza ti porta a tu per tu con le parti meno belle della vita. Dal 21 febbraio, poi, la situazione è diventata cosa da far tremare i polsi. Inutile nasconderlo. Viviamo a stretto contatto con quel nemico invisibile che tutto il mondo sta combattendo. Così, quando è scoppiata l'epidemia, abbiamo riunito gli otto giovani che facevano parte del servizio civile e come indicatoci dal Dipartimento, abbiamo comunicato loro la possibilità di sospendere il servizio e di rimanere a casa, pur retribuiti. In tutta franchezza ci aspettavamo che quella sarebbe stata la loro scelta, vista la voglia di tutti di star lontano dal pericolo».

Grande è stata la sorpresa quanto i tre hanno comunicato ai vertici delle storica associazione adriese che volevano portare avanti l'impegno che avevano assunto. «In un momento in cui si legge anche di professionisti sanitari che si assentano dal lavoro per patologie quanto meno sospette, l'esempio di questi giovani merita un plauso e fa ben sperare per il futuro di questo splendido paese che è l'Italia», puntualizza Cavallari.

LE MOTIVAZIONI

Alla domanda di quale fosse la motivazione che ha spinto loro a continuare il Servizio civile, i ragazzi hanno risposto che è «un aiuto per la società - le parole di Alessia - è sempre meglio che rimanere a casa senza poter essere di supporto avendone le possibilità». «In un momento così difficile - le ha fatto eco Claudio - anche solo l'aiuto di una persona o due può fare la differenza». Conclusioni affidate a Giovanni. «In un momento così di difficoltà, mi sentivo in dovere di dare un aiuto alla popolazione».

La Croce verde nel frattempo lancia una raccolta fondi per l'acquisto di materiale sanitario e per aiuti alla popolazione. Si può contribuire alla causa con un versamento sull'Iban IT67Z0533663121000046536966. L'iniziativa è stata ufficializzata nella sede di via Malfatti dal presidente Antonio Sturaro e da Cavallari. Al loro fianco Mauro Fregnan e Stefano Grandi. «Come già accaduto nel 1911 quando siamo nati - ha spiegato Sturaro - siamo a fianco e a supporto della popolazione di Adria e delle zone limitrofe. Le nostre porte sono sempre aperte. C'è sempre bisogno di gente che aiuta in questa emergenza». Al precedente appello hanno risposto finora 50 persone.

L'ATTIVITÀ

Compito di Cavallari tracciare un bilancio dei primi 40 giorni di operatività. «Non è stato facile, soprattutto all'inizio, con i protocolli. Abbiamo avuto difficoltà nel potenziare il sistema dei trasporti. Ha rischiato di andare in tilt. Anche anche procurarci i cosiddetti Dpi non è stato facile. Abbiamo impegnato una cifra di circa 40mila euro. Abbiamo inoltre dovuto creare equipaggi Covid. Stiamo gestendo anche l'aspetto di Protezione civile, come la sanificazione e la confezione delle mascherine da distribuire, e l'aspetto prettamente sociale: prelievi, esami del sangue e consegna viveri, grazie al Numero amico Croce verde. Siamo già operativi anche a Cavarzere e a Chioggia. Ne attiveremo uno anche a Rovigo. Abbiamo bisogno della mano da tutti. Per questo chiediamo di esserci vicini. Abbiamo già avuto donazioni di denaro, di prodotti alimentari e di mascherine».

Guido Fraccon

© RIPRODUZIONE RISERVATA