Volontari Anps hanno vegliato sulla fiera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ASSOCIAZIONIROVIGO Immediato ottimo riscontro per l'operatività del gruppo costituito in seno alla sezione di Rovigo dell'Associazione nazionale della Polizia di Stato.Il neonato Gruppo di volontariato e protezione civile Anps ha superato a pieni voti il battesimo operativo in casa, durante la kermesse della Fiera d'ottobre: tanti e tutti positivi sono stati i riscontri, soprattutto tra la gente durante il vero e proprio tour de force che ha visto i volontari all'opera nel centro città da sabato 19 a martedì 22.Il Gruppo, formato da...