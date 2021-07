Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(A.Nan.) Terminerà mercoledì 28 l'animazione estiva realizzata da Un ponte per: il progetto per ragazzi disabili ospitato all'ex asilo Badaloni di Porto Tolle, di cui è capofila l'associazione Luce sul mare insieme a Barriere invisibili e Down Rovigo col supporto della coop Titoli minori. «I ragazzi sono stati impegnati anche in alcuni campi in alcune località montane - riferisce Franco Marangon, presidente di Luce sul mare - Una volta...