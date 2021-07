Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TENTATO FURTOROVIGO (R. Pau.) Una ragazza di vent'anni è stata presa con abiti che non aveva nessuna intenzione di pagare. La squadra Volanti della Polizia di Rovigo, nel tardo pomeriggio di venerdì, ha denunciato in stato di libertà R.V., pluripregiudicata per reati contro il patrimonio, responsabile del tentato furto di capi di abbigliamento per 130 euro: è stata fermata in un negozio del centro commerciale La Fattoria. Dopo la denuncia...