Volantini in due lingue per far pagare la Tari

SERVIZIROVIGO Per cercare di contrastare il fenomeno dei tanti fantasmi della Tari, ossia di quelle 400 persone che non hanno ancora provveduto a iscriversi nell'apposito registro, per poter avere tutti i tipi di bidoni e sacchetti, utili alla raccolta differenziata e l'apposito calendario, Ecoambiente ha provato anche la soluzione degli avvisi multilingue.L'AZIONE«Abbiamo proceduto a realizzare volantini bilingue, ossia in lingua italiana e marocchina, italiana e cinese, oltre ad altre etnie, spiegando quindi che cos'è e come funziona la...