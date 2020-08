MOVIDA ALCOLICA

ROVIGO A causa dell'alcool, due persone si lasciano andare scatenando una vera e propria rissa, condita da urla, schiamazzi e bicchieri lanciati per aria in pieno centro a Rovigo, in uno dei locali attualmente più gettonati di corso del Popolo. È successo nella notte tra martedì e mercoledì al Corsopolitan, dove il personale si è trovato costretto a chiedere l'intervento della Squadra Volanti della Polizia di Stato per fermare i due scatenati avventori che hanno acceso gli animi a causa di qualche drink di troppo in corpo.

LITE TRA I TAVOLI

Tutto è successo poco dopo la mezzanotte, quando nel plateatico del locale gestito da Giacomo Sguotti e Rubens Pizzo cominciano a volare parole forti tra due persone sedute a un tavolino.

ALTERATI DALL'ALCOL

La coppia è chiaramente alterata dall'alcool, al punto da andare quasi subito in escandescenze tirandosi bicchieri e sedie. Il personale inizialmente prova a contenere la situazione, a parlarci insieme per provare a convincerli di fermarsi, ma non c'è stato nulla da fare. Immediata, a questo punto, la chiamata al 113 per chiedere l'intervento di una pattuglia per fermare le due persone ormai del tutto fuori controllo.

POLIZIOTTI AGGREDITI

Alla vista degli agenti della polizia i due hanno perso ancora più la testa. Uno si è anche tolto la maglietta in gesto di sfida: li ha dapprima minacciati e poi aggrediti più volte a mani nude. L'utilizzo dello spray urticante da parte degli uomini della Questura è servito a metterli Ko e fermare i due individui, impedendo loro di fare cose anche peggiori in mezzo alla gente, nel principale viale della città.

DENUNCIATI

I due avventori, a questo punto, sono stati portati via dalla Volante e denunciati per violenza, minacce, ubriachezza molesta, danneggiamento (hanno colpito l'auto della Polizia) e oltraggio a pubblico ufficiale.

