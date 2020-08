LO STRUMENTO

ROVIGO La Zona logistica semplificata rafforzata nell'area metropolitana di Venezia e Rovigo è stata riconosciuta dal Governo lo scorso dicembre e include la zona industriale di Marghera, Murano e 16 comuni del Polesine. Si tratta, in pratica, di un'area geografica in cui le aziende possono operare godendo di incentivi, benefici e agevolazioni in deroga rispetto a quelli vigenti a livello nazionale. Per questo l'istituzione della Zls, oltre ad agevolare investimenti e ampliamenti per le aziende già presenti, può invogliare nuove imprese a insediarsi nei 16 comuni polesani inclusi nell'area speciale. Si tratta di Bergantino, Ceneselli, Trecenta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano, Polesella, Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficarolo, Salara, Calto, Castelmassa, Castelnovo Bariano e Melara.

ZONA RAFFORZATA

In aggiunta alle agevolazioni di cui godono per legge le Zone logistiche semplificate, c'è il fatto che quella del Veneziano e del Polesine sarà una Zls rafforzata: in sostanza, le aziende che vorranno investire nei comuni in questione potranno anche usufruire del credito d'imposta, condizione che normalmente è riservata a chi opera invece nelle Zes (Zone economiche speciali, che possono sorgere solo nel sud del Paese). Quest'eccezione è stata resa possibile dalla legge di bilancio 2020 che consente di estendere le agevolazioni del credito di imposta delle Zes anche alle Zls del Centro-Nord. Si tratta di un'eccezione applicabile solo nelle zone in cui esiste un porto di importanza europea, com'è quello di Venezia, e in cui si trovano aree ad esso funzionalmente connesse e ammesse alle deroghe degli aiuti di Stato dalla Commissione europea, come i comuni del Polesine. Per questi motivi è un'occasione d'oro per lo sviluppo dei paesi della provincia che soffrono la progressiva perdita di imprese e posti di lavoro, nonché il lento e costante declino demografico strettamente connesso alle opportunità di occupazione. Il piano industriale di Confindustria Venezia per l'Area Metropolitana di Venezia e Rovigo ha stimato che nelle zone interessate sarebbero disponibili 385 ettari di aree produttive dismesse o abbandonate, di cui 170 nella provincia di Rovigo. La Zls prevede il riconoscimento di crediti d'imposta del 25 per cento per le piccole imprese, del 20 per le medie e del 15 per cento per le grandi imprese, oltre a semplificazioni burocratiche e agevolazioni fiscali che secondo le stime dovrebbero attrarre investimenti per 2 miliardi e mezzo di euro e far nascere di conseguenza 26mila nuovi posti di lavoro.

