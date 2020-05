ATTIVITÀ

ROVIGO «La voglia di ripartire è tanta, speriamo che anche le persone abbiano il desiderio di tornare al ristorante». Matteo Lucchin, chef del ristorante Le Betulle e figlio di Remigio, da tutti conosciuto come Tristano, e di Patrizia, prematuramente scomparsa due anni fa, che hanno trasformato quello che era il loro originario locale a Pontecchio in un punto di riferimento per i cultori della buona cucina che sappia affondare le radici nella tipicità, sempre declinata in forme nuove, ma senza stravolgimenti ed eccessi, nel cuore di Rovigo in viale Regina Margherita, a completamento dell'hotel Villa Regina Margherita. Dopo la lunga chiusura forzata anche Le Betulle si prepara a una nuova rinascita con ottimismo: «Noi, fortunatamente, abbiamo molto spazio - spiega Lucchin - è chiaro che cala comunque il numero di posti, ma è importante ripartire: la voglia è davvero tanta, siamo stati fermi fin troppo. Spero che vada tutto per il meglio, per tutti. In questi giorni ho pensato molto anche ai tanti nostri amici che fanno il nostro stesso mestiere, che non hanno i nostri spazi e questo è indubbiamente un grosso problema. Voglio essere ottimista e sperare che si riescano a superare le difficoltà. In questi giorni qui c'è stato un po' di trambusto, perché in vista della riapertura abbiamo fatto il necessario e anche di più, per esempio sanificando tutti i locali con una ditta certificata, anche se non era espressamente richiesto, perché è giusto cercare di tutelare al massimo le persone».

CONDIZIONI DI LAVORO

Lo chef aggiunge che «anche in cucina abbiamo abbastanza spazio, ma dobbiamo ridurre il personale da tre a due per cercare di rimanere più distanziati possibile. Già prima usavamo i guanti, ora metteremo anche la mascherina. Certo che lavorare in una cucina con una mascherina non è il massimo, ma va bene così, non ho intenzione di lamentarmi. Bisogna ripartire e capire come sarà la situazione giorno dopo giorno. Ovviamente il desiderio è quello di rivedere i nostri amici e di tornare alla vita di prima. Non sarà facile. Già ora, comunque, abbiamo avuto delle prenotazioni, non tante, ma è ugualmente un segnale incoraggiante che ci ha fatto piacere: noi stiamo lavorando per loro».

SETTIMANA DI ATTESA

Frena il proprio entusiasmo, invece, Enrico Ferrari, che insieme al padre Enzo è lo storico gestore dello Studio 16, dopo l'esperienza del Maskò, ma che si è reinventato nel settore della ristorazione con la Dispensa Ferrari, in via Cime di Lavaredo e con un locale ibrido, un po' discoteca e un po' ristorante, all'Isola d'Elba, il Garden Beach di Marina di Campo. La Dispensa Ferrari, fra l'altro, non si è nemmeno buttata sulle consegne a domicilio, perché sarebbe stato uno snaturare un concetto di cucina al quale Ferrari tiene particolarmente. Ma nemmeno oggi riaprirà i battenti: «Non voglio farmi prendere dalla foga, perché è chiaro che siamo tutti con l'acqua alla gola, ma non si può far finta che non sia successo nulla. Anche se tutto si rimettesse subito in moto come prima dal punto di vista dell'afflusso, ci sarebbero problemi di gestione per la necessità di garantire la sicurezza. La distanza di un metro pone comunque dei problemi se interpretata in modo rigido. Ed è già è un addolcimento, deciso dalla politica, di una misura più pesante, pensata per evitare rischi, di fronte alle pressioni del mondo economico. Bisogna riconsiderare tutto, gli acquisti, il menù, il personale, gli orari, gli spazi. E tutti andranno pagati, fornitori e dipendenti. Poi giustamente ci saranno controlli, e ci manca solo di essere stangati in una situazione del genere. Come cliente, io per primo cercherei la sicurezza massima»

PREOCCUPAZIONI

Aggiunge che «è una situazione da togliere il sonno, per questo non la prendo alla leggera. Sarà che sono invecchiato, che penso ai miei genitori che sono anziani, ma ho deciso che almeno questa prima settimana starò alla porta per capire meglio. Non voglio fare sbagli per me né per gli altri. Non sono pessimista, credo che le cose andranno per il meglio, ma non subito, ci vuole attenzione e gradualità». Per le discoteche, però, è davvero notte fonda: «Era un settore già in difficoltà, questa è un'ulteriore mazzata. Si troveranno delle soluzioni, il divertimento non si fermerà, ma ci vuole pazienza».

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA