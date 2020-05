RISTORAZIONE

ROVIGO Una ripartenza lenta, ma è ripartenza a tutti gli effetti per i ristoranti della città e della provincia che durante il weekend hanno ricominciato a preparare i tavoli per accogliere i primi clienti dopo il lockdown. «Siamo riusciti a mantenere il numero di tavoli nonostante il distanziamento dettato dalle nuove regole - spiega Nicola Marzolla, proprietario di Corte Bariani, il noto ristorante di Arquà Polesine - abbiamo fortunatamente un ampio giardino e diamo ai clienti la possibilità di cenare a bordo piscina. È però una ripartenza lenta, i clienti ci stanno chiamando per informarsi sulle regole per riuscire a cenare fuori, c'è ancora infatti molta confusione sull'argomento. Per esempio, in molti mi chiedono se possono sedersi a tavola con i genitori che magari non vedono da tanto tempo, scelgono infatti il ristorante per ritrovarsi e trascorrere finalmente qualche ora in compagnia. La regola impone che i conviventi possano sedere accanto, mentre chi non abita insieme deve sedersi uno fronte all'altro. Noi, però, abbiamo tavoli molto grandi, dunque spieghiamo ai nostri clienti che non abbiamo questo problema».

FATTURATO PERDUTO

In questi mesi di chiusura, fa i conti Marzolla, «abbiamo perso l'80 per cento del fatturato annuo. Lavoriamo, infatti, per la maggior parte con gli eventi e le cerimonie. Abbiamo ovviamente dovuto cancellare tutte le prenotazioni e mettere in cassa integrazione il personale». Nemmeno il take away è stato in grado di coprire le cosiddette spese fisse del ristorante. «Le famiglie sono meno disposte a spendere 40-50 euro per cenare a casa con il cibo d'asporto. Lo hanno fatto in occasioni di compleanni o anniversari, anche se è comunque un servizio che non abbandoniamo per il momento, tutto infatti aiuta in questo momento di difficoltà».

Ha dimezzato i tavoli anche il ristorante Da Marco, a Stanghella, molto frequentato anche dai rodigini. «Siamo felici di essere riusciti a riaprire - spiega il proprietario Luca Bazzan - abbiamo ridotto i tavoli, ma stiamo registrando il tutto esaurito. I clienti hanno tanta voglia di tornare a cena e a pranzo fuori, ci sono già prenotazioni per i prossimi weekend. Non abbiamo però abbandonato l'asporto, è un servizio che continua a essere richiesto e dunque lo manterremo».

Sul fronte delle regole anti-Covid 19, «siamo molto ligi su questo - spiega il ristoratore - è importante che i clienti ci aiutino a rispettare le indicazioni che ci permettono finalmente di riaprire i nostri ristoranti. È un momento in cui dobbiamo stare tutti uniti, non solo tra ristoratori, ma anche con i clienti stessi. Se ci saranno troppe situazioni fuori controllo, tra un mese saremo costretti a chiudere nuovamente e a restare in casa. Sono sincero, un po' mi preoccupa questa ipotesi, spero ci sia il buonsenso generale di rispettare le regole affinché questo sia davvero un nuovo inizio».

SUBITO IL PIENONE

«Abbiamo fatto il tutto esaurito già da lunedì sera - spiega soddisfatto anche Enrico Rizzato, proprietario dello storico ristorante Al Ponte di Lusia - siamo davvero soddisfatti, c'è stata una buona risposta da parte dei clienti. Durante la settimana la ripresa è stata invece più lenta, ma a partire da venerdì abbiamo riempito tutti i tavoli che abbiamo messo a disposizione».

Anche per il Ponte non cessano le richieste per il take away e la consegna a domicilio di cena e pranzo. «Manteniamo l'asporto - spiega il ristoratore di Lusia - contro le aspettative iniziali, devo dire che questo servizio avviato durante il lockdown ha avuto molto successo».

Tutto esaurito anche per la cucina dei Trani, in pieno centro a Rovigo. Anche qui i clienti affezionati hanno prenotato subito un tavolo per cenare dal primo giorno della riapertura, che per il locale di via Cavour è stata giovedì sera. Ha scelto invece di rinviare l'apertura a venerdì prossimo il Canarin di Porto Tolle. «Abbiamo deciso di aspettare qualche giorno prima di aprire il nostro ristorante - spiega la proprietaria - abbiamo sanificato e distanziato i tavoli. Il telefono però, dai primi giorni della settimana, ha iniziato a squillare senza sosta. I nostri clienti affezionati hanno subito prenotato. C'è davvero tanta voglia di tornare a svagarsi un po' dopo quasi tre mesi di isolamento. Dunque siamo pronti anche noi a ripartire con i piatti tipici del Canarin».

R.Mer.

