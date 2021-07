Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SERVIZIROVIGO Viveracqua, società consortile che raggruppa tutti i gestori idrici a totale proprietà pubblica con sede in Veneto, tra i quali Acquevenete, per un totale di 580 comuni tra Veneto e Friuli Venezia Giulia e 4,8 milioni di cittadini serviti per acquedotto, fognature e depurazione, ha compiuto 10 anni. Un traguardo che il consorzio, nato il 30 giugno 2011, ha celebrato illustrando i grandi numeri e i progetti frutto del proprio...