In occasione del 25 novembre, giornata dedicata alla memoria delle donne vittime di violenza, gli studenti del liceo Bocchi-Galilei di Adria sono stati coinvolti in un articolato progetto di riflessione e sensibilizzazione denominato Non chiamatemi Cinderella.

L'iniziativa è stata pensata e realizzata dai rappresentanti di istituto e della Consulta Provinciale con l'aiuto di un gruppo di studenti del Bocchi - Galilei. Il progetto, coordinato dalla docente Anna Paola Tosato si colloca nell'ambito delle attività di educazione civica. A metà mattina, in contemporanea, in tutte le classi collegate per la didattica a distanza, è stato condiviso un video in cui i protagonisti sono proprio gli studenti. I ragazzi, nelle vesti di musicisti e lettori, hanno saputo comunicare con notevole sensibilità gli stati d'animo di paura, impotenza e desiderio di riscatto che si alternano e si confondono nella mente delle vittime di violenza.

VIDEO CONDIVISO

La visione del video è stata seguita da un momento di riflessione che ha coinvolto tutti, studenti e docenti. Contemporaneamente, all'esterno delle sedi di ogni indirizzo, è stata allestita una postazione con banchi o sedie, avvolti da panni neri, Sopra erano state collocate delle scarpe rosse, simbolo della giornata internazionale contro la violenza di genere. Al termine della mattinata è stato posto un mazzo di fiori sulla tomba di Giulia Lazzari, la giovane adriese vittima di femminicidio.

VIA ALLA RACCOLTA FONDI

Il liceo ha inoltre attivato anche una raccolta fondi. Chi volesse contribuire può accedere alla piattaforma schoolrising e cercare il progetto #RESTIAMOVICINI.

L'obiettivo è quello di raggiungere il più grande numero possibile di persone per aiutare, tramite i soldi raccolti, coloro che in questo periodo stanno vivendo situazioni di disagio sociale. «L'augurio - si fa sapere dal liceo - è che sia per tutti un Natale in cui la parola solidarietà possa sostituire le parole solitudine e tristezza. Le famiglie in difficoltà saranno individuate dai servizi sociali del Comune che avranno il compito poi di distribuire i fondi, erogati attraverso carte prepagate da usare per l'acquisto di beni di prima necessità».

