ULSS 5

ROVIGO Un nuovo caso di aggressione in ospedale da parte di un paziente nei confronti del personale sanitario. Una piaga che nemmeno in tempi di emergenza pandemica, sembra arrestarsi e che lascia sbigottiti. A darne conto sono Davide Benazzo e Riccardo Mantovan della Fp Cgil: «Pochi giorni fa, un paziente, arrivato in Oronto soccorso all'ospedale di Rovigo per un incidente stradale, è stato accompagnato da medico, infermiere e Oss in Radiologia per la diagnostica necessaria. Durante l'esame ha aggredito gli operatori sanitari presenti con gravi minacce, frasi ingiuriose, minacce di morte, aggressione fisica e contaminazione volontaria degli operatori con il proprio sangue. Solo l'intervento della pubblica sicurezza ha riportato una situazione di sicurezza. Abbiamo immediatamente chiesto informativa all'Ulss su quanto avvenuto e delle azioni che intendono mettere in atto per il singolo evento».

I due sindacalisti sottolineano che «la cosa più importante che emerge è la necessità di azioni urgenti per creare le condizioni di maggior tutela con l'urgente attivazione di un presidio di pubblica sicurezza 24 ore su 24 in ospedale, immediatamente attivabile dal personale nei casi di bisogno. Per noi diventa ancor più importante, anche alla luce di quello che prevede la legge, creare un percorso virtuoso a lungo termine che agisca sull'organizzazione e sulla cultura e formazione. I nostri angeli che lavorano nelle strutture sanitarie e sociosanitarie sono spesso oggetto di aggressioni che mettono a repentaglio la loro sicurezza e salute. Finalmente, dopo una lotta culturale e politica, abbiamo ottenuto una legge finalizzata alla loro tutela, la 113 del 14 agosto 2020. Ciò non basta se non correttamente applicata e se non accompagnata da azioni concrete mirate a creare una cultura del rispetto di questi lavoratori: il fatto molto increscioso avvenuto a Rovigo ci impone una seria riflessione sul sistema di tutela della sicurezza dei lavoratori dell'Ulss 5».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA