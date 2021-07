Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VITA SPEZZATALENDINARA Un'ondata di cordoglio ha pervaso un'intera comunità per la morte di Andrea Tenan, il 33enne lendinarese strappato alla vita dal tremendo incidente in moto avvenuto attorno alle 20 di sabato sera. La tragedia si è consumata a Badia Polesine, mentre il giovane motociclista viaggiava in direzione Lendinara sulla Strada Regionale 88, nel tratto in cui prende il nome di via Ca' Mignola nuova. L'impatto tra la Ducati...