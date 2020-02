IL DIBATTITO SUL FINE VITA

ROVIGO Ha scelto di entrare in punta di piedi sulle questioni del fine vita il convegno che ieri l'Accademia dei Concordi e l'associazione rodigina Nuovi Germogli hanno organizzato in sala degli Arazzi con relatori «che rendono la città orgogliosa di poter ospitare eventi così alti» ha detto il sindaco Gaffeo, aprendo con il prefetto Maddalena De Luca e il presidente di Nuovi Germogli Ezio Conchi un appuntamento che su temi in apparenza divisivi, grazie alle competenze messe a disposizione di una platea da tutto esaurito, ha invece mostrato quanto i principi della vita e della Carta costituzionale possano brillare come stelle anche nei momenti più dolorosi.

«C'è un po' di confusione sull'ultima sentenza della Corte costituzionale» ha detto subito Francesco Noce, guida della Federazione regionale degli Ordini dei medici, per rilevare nell'evento, moderato dal professor Gianni Saccardin, la differenza tra eutanasia e sedazione profonda e citando il caso di dj Fabo, sul quale è intervenuta la Consulta, e il suicidio assistito di Lucio Magri, fondatore de Il Manifesto e sofferente di depressione. È stata infatti la Corte costituzionale, in assenza dell'intervento del Parlamento che la stessa Consulta aveva auspicato, e secondo le Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento contenute nella legge 219 del 2017, a individuare le condizioni per cui non poteva essere punito per istigazione al suicidio Marco Cappato. Sono 4 le condizioni, ha spiegato il professor Mario Bertolissi, ordinario di Diritto costituzionale a Padova, che hanno portato all'assoluzione e che richiedono ora l'intervento del legislatore sull'articolo 580, rimasto al 1930: dj Fabo era affetto da una patologia irreversibile; gli era fonte di gravissime sofferenze fisiche o psicologiche; dipendeva per le funzioni vitali da apparecchiature mediche; aveva preso la propria decisione in modo libero e consapevole, l'aveva manifestata in modo chiaro e univoco e dopo aver avuto conoscenza delle possibili alternative, grazie a medici che avevano valutato anche la sua decisione. Queste 4 condizioni applicano il principio di autodeterminazione terapeutica mediante dichiarazioni anticipate contenuto nella legge 219.

SCIENZA ED ETICA

Il professor Giovanni Boniolo, ordinario di Filosofia della scienza e Medical humanities all'università di Ferrara, si è occupato degli aspetti bioetici del fine vita, e dallo stesso ateneo il professor Giovanni Zuliani, ordinario di Medicina interna, ha spiegato che i casi di demenza senile in fase avanzata mostrano un'aspettativa di vita ridotta come nei casi oncologici terminali, e ha ricordato i casi di Giovanni Paolo II e del cardinal Carlo Maria Martini, perché entrambi rifiutarono nella fase terminale della loro malattia cure che non avrebbero influito sul quadro clinico. Zuliani ha ammonito a non far confusione su eutanasia e sedazione terminale. La seconda non punta a procurare la morte: rende tollerabile il dolore e l'accettazione di non poterla impedire. Sul fine vita, ha detto il vescovo di Adria e Rovigo Pierantonio Pavanello, «non c'è bisogno di ricette pronte all'uso, ma di un grado di conoscenza che va oltre quello medico-scientifico: l'uomo che non è padrone assoluto della propria vita è una visione che non appartiene solo a chi crede» perché nessuno s'è dato la vita da solo. Accanimento terapeutico ed eutanasia sono simmetrici nell'evitare la morte, mentre «la Chiesa propone una terza via: il principio della proporzionalità delle cure», in cui valgono l'alleanza tra medico e paziente, e due ulteriori valori: non abbandonare mai il malato e non accanirsi contro la morte, per la consapevolezza che la morte è parte della vita».

Nicola Astolfi

