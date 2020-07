SHOPPING DI SERA

ROVIGO Giovedì dello shopping, ottimo inizio per l'iniziativa lanciata da Comune e Pro Loco. Ieri sera è stata la prima serata di Giovedì dello Shopping. Ben 60 negozi del centro storico hanno tenuto aperto fino a tarda sera per conquistare nuovi clienti aderendo al progetto Restart per dare un segnale di positività e fiducia alla città e soprattutto al comparto del commercio.

IL SINDACO

«Sono molto contento della riuscita di questi esperimento e mi auguro ci sia un bel ritorno economico - osserva il sindaco Edoardo Gaffeo - Stiamo parlando di attività imprenditoriali e devono essere loro al centro dell'iniziativa. Abbiamo cominciato a far rivivere la città, adesso il giovedì c'è il cinema e presto partiranno un'altra serie di attività collaterali che stiamo cercando di organizzare».

Sindaco che ha partecipato attivamente alla campagna di acquisti per trovare dei nuovi occhiali da vista, come ha simpaticamente rivelato.

SALITA ALLA TORRE

All'ombra di Torre Donà c'è stata una grande folla ricca di emozione per la riapertura per punto più elevato della città. Tre i turni di visita, seguiti dalle guide della Pro Loco guidata da Marco Bressanin, tutti al completo, che hanno emozionato decine di persone. Un percorso lungo per giungere in cima, ma una fatica premiata dalla vista: il cielo limpido ha regalato ai visitatori un tramonto mozzafiato. Al piedi delle torri invece è andato in onda dal proiettore di CineSet la pellicola Made in Italy di Luciano Ligabue, con Stefano Accorsi, Kasia Smutniak, Fausto Maria Sciarappa, Walter Leonardi e Filippo Dini. Anche in questo caso c'è stato il tutto esaurito.

A.Luc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

