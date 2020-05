IL SINDACATO

ROVIGO «Non vogliamo nozze con i fichi secchi e ricordiamo che anche i lavoratori della sanità hanno una famiglia». A dirlo, Davide Benazzo e Fabio Mantovan della Fp Cgil di Rovigo, all'indomani dell'incontro, virtuale, con la direzione dell'Ulss 5 sulla fase due in sanità nel quale, spiegano, è stato spiegato che per riuscire a recuperare le prestazioni ambulatoriali e diagnostiche rimaste congelate e per le nuove modalità di contingentamento degli accessi, verrà esteso l'orario fino alle 22 e si lavorerà sette giorni su sette.

CARICHI DI LAVORO AUMENTATI

«La direzione generale dell'Ulss spiegano Benazzo e Mantovan - a fronte della circolare regionale del 28 aprile a firma del dottor Domenico Mantoan, ci ha delineato la situazione e la necessaria ripartenza: oltre al dover ritornare a regime, bisogna recuperare almeno seimila prestazioni non evase nei mesi di riduzione delle attività. Punti fondamentali di questa ripartenza diventano: la gestione dei servizi da remoto attraverso l'implementazione dello smart working e soprattutto della telemedicina; la gestione dei filtri in accesso alle strutture ospedaliere e territoriali, che tutti i servizi devono avere con personale dedicato, e degli orari di accesso per le prestazioni; la gestione dei percorsi interni, delle aree di attesa e la costante sanificazione degli ambienti; la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori e dei pazienti; la riorganizzazione dei servizi che, come comunicato dalla direzione, è intenzione portarle fino alle 22 di sera, sette giorni su sette; una importante manovra straordinaria di nuove assunzioni di personale».

VERTICE CON L'AZIENDA

Alla riunione, spiegano i due sindacalisti, «come avevamo già comunicato con una nota inviata nei giorni precedenti, abbiamo chiesto massima condivisione con i lavoratori anche attraverso la costituzione del Comitato previsto dai decreti in seno al tavolo della sicurezza. Ci è stato confermato che anche tutte le strutture territoriali sono dotate dei filtri e dei sistemi di controllo dei percorsi, come per le strutture ospedaliere. Abbiamo poi ribadito la centralità nella protezione dei nostri lavoratori, essendo chiaro che le linee guida dell'Oms in fatto di Dispositivi di protezione individuali sono insufficienti. Ma soprattutto abbiamo posto il grande tema delle risorse umane e dell'organizzazione dei servizi».

LE RICHIESTE

Per Benazzo e Mantovan, «se si vuol veramente che i servizi tornino a funzionare come prima, con un aumento di attività per il recupero del pregresso e con orari modificati e più rigidi, non può tutto ricadere sulle spalle di chi lavora, già in grande difficoltà. Le assunzioni proposte sono ancora poca cosa. Bene farsi su le maniche nell'emergenza e nessuno può negare quanto siano stati importanti e centrali i lavoratori della sanità e del socio-sanitario: adesso è venuto il momento di tradurre in realtà quanto tutti hanno sostenuto e sostengono. La sanità è stata messa in ginocchio dai tagli di questi anni e se è ancora in piedi è grazie a chi ci lavora. Ora bisogna investire in modo sostanziale. Altrimenti gli angeli si stancano e ad aprire gli ambulatori di domenica e di notte dovrà venire il governatore Zaia accompagnato dal dottor Compostella».

F.Cam.

