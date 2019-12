Visite a Torre Donà solo a piccoli gruppi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PIAZZA MATTEOTTIROVIGO Sulla torre Donà si potrà salire, ma non quanto presto si potesse pensare finora e non come e quando si vorrà, come se ci fosse un libero accesso durante la giornata.Al momento non è prevista alcuna data di inaugurazione e di apertura delle porte alle visite, perché ci sono una serie di passaggi fondamentali cui adempiere e basilari per godere della possibilità di vedere la città dall'alto dei 51 metri della torre simbolo cittadino. I tempi, peraltro, non sono nemmeno particolarmente ravvicinati, a meno che il...