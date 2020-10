LA CELEBRAZIONE

ROVIGO Un centinaio di fedeli si sono ritrovati venerdì sera nel santuario della Madonna Pellegrina in Commenda, in occasione della veglia missionaria presieduta dal vescovo Pierantonio Pavanello.

IL MESSAGGIO

Una messa mai così importante come quella di quest'anno, dato che il messaggio lanciato dalla Diocesi di Adria-Rovigo era quello di Capire che cosa Dio ci stia dicendo, in questi tempi di pandemia - come affermato da Papa Francesco nel messaggio per la Giornata mondiale della gioventù - Diventa una sfida anche per la missione della chiesa. La funzione è stata animata dalla corale parrocchiale dell'Unità Pastorale della Commenda. Eccomi. Manda me! lo slogan scelto per la veglia, che ha anticipato la 94. edizione della Giornata missionaria mondiale, in programma domenica 18 ottobre.

LE TESTIMONIANZE

Sono state raccolte le testimonianze di tre persone che hanno deciso di dedicare la loro vita alla chiesa: prima don Alessandro Ferracin, prete novello da due settimane, seguito da don Deogratias, prete del Burundi, da nove anni in Polesine, dove ha operato nelle parrocchie di Commenda, Santa Sofia e Castelmassa. Infine è stata la volta di suor Melania, una delle tre religiose africane giunte da poco in città, che hanno trovato spazio nella canonica di Santa Maria delle Rose, nel popoloso quartiere rodigino.

L'UFFICIO MISSIONARIO

«Proprio su di lei è interessante fare una riflessione e prendere spunto per un commento su come sono cambiati i tempi - sottolinea don Silvio Baccaro, parroco di Borsea e direttore dell'Ufficio missionario diocesano - Visto che una volta erano gli europei che si recavano in Africa a predicare il vangelo, mentre questa volta possiamo dire di avere il privilegio di ospitare tre suore di tre diversi Stati del Continente nero».

RELIGIOSE AFRICANE

Le tre sorelle sono appartenenti alla congregazione di Nostra Signora della Visitazione di Santa Maria di Albenga e sono giunte a Rovigo per aiutare i due parroci della Commenda nell'integrazione con i residenti di diverse nazioni, specie appunto africane. Il vescovo Pavanello ha ricordato due missionari polesani, scomparsi di recente: il salesiano Adriano Lucchiari, originario di Pontecchio, scomparso dopo 63 anni di servizio in Argentina, parente di don Guido Lucchiari; Alessandro Passarotto, originario di San Martino di Venezze, morto a fine agosto dopo 50 anni di missione in Madagascar, facente parte dell'ordine dei Vincenziani.

IL RICORDO

Poi sono stati ricordati i missionari polesani ancora viventi e altri italiani, sparsi per il mondo, uccisi mentre prestavano la loro opera di evangelizzazione. Infine è stata fatta una colletta per le missioni sparse in Africa, America Latina e Asia.

Marco Scarazzatti

