IL BOLLETTINOROVIGO Solo 7 nuovi contagi, 6 dei quali accertati in persone già tracciate e in quarantena preventiva, e 36 guarigioni, con l'incidenza che resta all'1,61%, mentre calano ancora i ricoverati, ieri arrivati a 34, con due soli pazienti in Terapia intensiva. I numeri epidemiologici sono incoraggianti e confermano la ritirata continua del virus. Una ritirata nella quale, tuttavia, non si interrompe la scia di lutti, con altri due...