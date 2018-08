Virus del Nilo, l'appello ai sindaci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EMERGENZAROVIGO L'allarme febbre del Nilo in Polesine cresce giorno per giorno. Sono saliti infatti a 12 le persone contagiate da West Nile presi in cura dall'Ulss 5: nove residenti in provincia di Rovigo, uno residente a Cavarzere, uno a Mestre e uno proveniente dalla Slovacchia. Di questi, cinque casi hanno sviluppato forme neuro-invasive, il più grave un 70 enne ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale di Rovigo.LA MAPPA DEL CONTAGIOI Comuni interessati dai contagi sono Polesella con ben due casi, Occhiobello, Badia (due...