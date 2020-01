Virus del Nilo, il Comune parte con la prevenzione

DISINFESTAZIONE

ROVIGO L'estate è ancora lontana, ma il Comune gioca d'anticipo nella lotta alla zanzara, principale veicolo del tanto temuto virus West Nile. Il settore Ambiente in questi giorni ha infatti avviato un servizio di disinfestazione delle caditoie utilizzando una sostanza chimica di comune utilizzo, ossia l'ipoclorito di sodio. L'obiettivo è eliminare la zanzare tigre (Aedes albopictus) sfruttando le caratteristiche peculiari di questo insetto. Sono state dunque trattate le aree del centro storico e di alcune aree verdi dotate di caditoie, come parco Maddalena e pista Baden Powell. «Da un punto di vista scientifico - spiegano dall'ufficio Ambiente - è noto che questo genere di zanzara supera la stagione invernale, deponendo delle uova persistenti in tombini e altri contenitori, ovvero nei propri luoghi tipici di proliferazione larvale. Queste uova invernali sono protette da un guscio esterno che le rende adatte a resistere ai rigori dell'inverno e pronte alla schiusa in condizioni climaticamente favorevoli».

IPOCLORITO DI SODIO

Uno studio ha validato la capacità ovicida dell'ipoclorito di sodio concentrato che, disgregandone la membrana esterna, diminuisce drasticamente il tasso di sopravvivenza delle uova di zanzara tigre. Agendo nel periodo invernale ovvero quando la popolazione di zanzara tigre è entrata in fase di non attività ed ha già provveduto alla deposizione delle uova destinate allo svernamento, è possibile ridurre i rischi di precoce proliferazione larvale. «Questo intervento spiega il Comune - ha affiancato e potenziato le azioni di prevenzione già adottate nel corso del 2019 dall'Ulss, consentendo una maggiore efficacia delle disinfestazioni del 2020».

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA