Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AMBIENTEROVIGO Al via interventi straordinari di lotta alle zanzare contro il virus della West Nile. Rilevata nei giorni scorsi, in provincia, la presenza di un caso di positività alla tanto temuta West Nile, l'amministrazione comunale ha pertanto avviato un piano straordinario di disinfestazione con adulticidi, autorizzato da Ulss 5, in parchi pubblici e aree urbane di proprietà comunale in occasione di manifestazioni ed eventi all'aperto...