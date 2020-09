BOLLETTINO COVID

ROVIGO Si allunga la catena di lutti riconducibili al focolaio Covid scoppiato all'interno della Casa di Cura di Porto viro: ieri si sono spenti altri due pazienti del gruppo di quelli che erano ricoverati nella struttura portovirese ed erano stati trovati positivi al virus e successivamente trasferiti al Covid hospital di Trecenta. Si tratta di una 91enne residente in provincia di Verona e di un 85enne bassopolesano. Entrambi avevano un quadro clinico già particolarmente fragile ed era proprio per le patologie pregresse che erano stati ricoverati nel reparto di Medicina della Casa Madonna della salute. Difficile dire, quindi, quanto il Covid sia individuabile come vera e propria causa del loro decesso. Tuttavia, dal punto di vista delle algide statistiche, si tratta comunque di altre due morti di persone positive al Coronavirus.

DIECI DECESSI

E, restando ai numeri, dal 10 settembre ci sono stati ben 10 decessi, tutti di ex degenti della Casa di Cura. In meno di due settimane, quindi, quasi un quarto del totale delle morti registrate fra i residenti in Polesine, salite ieri a 45. Non a 46, perché la 91enne spentasi ieri a Trecenta era residente fuori provincia e non rientra quindi nel conteggio dell'Ulss Polesana, come già altri due pazienti, residenti rispettivamente a Solesino ed Este, che a marzo ed aprile erano venuti a mancare mentre si trovavano ricoverati nelle strutture polesane. Il cluster della struttura ospedaliera di Porto Viro, con 42 casi, 18 operatori e 24 pazienti, dieci dei quali spentisi, si conferma quindi uno dei più complessi fra tutti quelli affrontati in questi mesi in Polesine.

ALLARME AGLI ISTITUTI

Ma ieri, proprio su questo fronte, è risuonato un nuovo campanello di allarme: nel corso degli screening periodici effettuati in tutte le strutture residenziali, è emersa la positività di un ospite disabile psichico degli Istituti Polesani di Ficarolo, che era già risultato positivo in aprile e che poi, dopo il doppio tampone negativo, a maggio era stato dichiarato guarito. Si tratta, quindi di una nuova ripositivizzazione, che torna ad accendere i riflettori sulla struttura ficarolese che già nei mesi scorsi era stata teatro di un importante focolaio. Ieri, poi sono emerse anche tre nuove positività. In un caso si tratta di un 21enne altopolesano contatto di una persona precedentemente risultata positiva, già in isolamento. Gli altri due casi, invece, sono emersi grazie agli screening sui viaggiatori: un 29enne rodigino che ha eseguito il tampone di ritorno dalla Sardegna e una 68enne ucraina, residente a Rovigo, rientrata dopo un viaggio nel suo Paese e da allora in isolamento. Sono tutti e tre asintomatici. Ieri si è registrata anche una nuova guarigione e così, il totale delle persone attualmente positive in Polesine si attesta a 120, mentre 353 sono in regime di isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Per quanto riguarda il fronte scolastico, anche ieri ci sono state svariate segnalazioni di casi potenzialmente sospetti. E sono stati eseguiti ben 91 tamponi rapidi su bambini o ragazzi in età scolastica, tutti negativi.

Francesco Campi

