VIOLENZA SULLE DONNEROVIGO Dieci panchine in dieci comuni polesani e due murales realizzati dall'artista Alessandra Carloni per dire basta alla violenza contro le donne. Ieri mattina ad Ariano, Calto, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Crespino, Corbola, Lendinara, Occhiobello, Polesella, Taglio di Po sono state inaugurate dieci panchine dipinte di rosso per lanciare un messaggio di speranza e amore. L'iniziativa rientra nell'ambito di T.A.C.I. Teatro, Arte, Cultura, Inclusione contro la violenza sulle donne, progetto promosso da Auser...