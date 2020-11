Tre persone sono state pizzicate fuori casa in orario notturno senza giustificato motivo nella notte tra venerdì e sabato. Sale quindi a 15 il conteggio delle persone multate per aver ignorato le regole imposte dal Dpcm attualmente in vigore e valido fino al prossimo 5 dicembre. I carabinieri di Rovigo, nell'ambito dei controlli in strada dell'altra notte, hanno individuato tre persone che erano in giro senza valida motivazione dopo le 22, orario del coprifuoco. Sono così stati emessi altrettanti verbali da 400 euro, che scendono a 280 euro se pagati entro 5 giorni dalla contestazione. Il coprifuoco è stato imposto con il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre ed è entrato in vigore il 6 novembre: dalle 22 alle 5 del mattino è vietato uscire di casa senza una valida motivazione. L'obiettivo della disposizione è evitare che si creino occasioni di relazione tra persone non conviventi che possano favorire la diffusione del coronavirus. Dopo le 22 possono uscire solo persone che abbiano bisogno di spostarsi per lavoro, ragioni di salute (come recarsi al pronto soccorso) o altre necessità non procrastinabili al mattino seguente. Questo a livello nazionale, indipendentemente dalla classificazione della regione in zona gialla, arancione o rossa. La sanzione prevista per la trasgressione va da 400 a 1.000 euro.

R.Pau.

