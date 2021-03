I CONTROLLI

ROVIGO Non solo non ha rispettato i divieti imposti dalla zona rossa, ma con una fresca condanna per stalking sulle spalle non ha saputo chiarire alla polizia locale che lo aveva fermato cosa ci facessero nella sua macchina otto grossi cacciaviti. E così, oltre alla sanzione, è arrivata anche una denuncia. Protagonista un uomo che, uscendo di casa senza che vi fosse uno dei motivi esplicitamente previsti, ha anche lasciato il proprio comune di residenza, in provincia di Padova, per venire a Rovigo. E quando ha tentato di spiegare agli agenti che lo hanno fermato e controllato mentre era a bordo della propria auto non è apparso affatto convincente, tanto che oltre alla sanzione per la violazione della normativa anti-Covid è stato denunciato per false dichiarazioni. A rendere poco credibili le sue affermazioni, in particolare, il fatto che, dalle verifiche è risultato essere stato recentemente condannato per atti persecutori nei confronti della ex moglie e che, durante la perquisizione dell'auto, fossero saltati fuori 8 cacciaviti tra i 15 e i 30 centimetri. Per questo, alla luce della sua condanna per stalking, la polizia locale ne ha disposto il sequestro facendo poi scattare la denuncia.

