CONTROLLI

ROVIGO È andato fuori da casa alticcio nonostante il coprifuoco e poi è finito anche fuori strada con la sua Golf. L'incidente, mezz'ora dopo la mezzanotte di lunedì, sulla Transpolesana, ai confini del territorio rodigino, già nel tratto di Villamarzana. Protagonista un 44enne residente in zona, E.F. le sue iniziali, che per fortuna non è rimasto ferito. Ma, per lui, la quota di fortuna si è esaurita qui. Perché, oltre ai danni provocati all'auto nell'impatto contro il guardrail, è stato anche sottoposto all'alcoltest dalla pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Rovigo subito intervenuti. E il suo tasso alcolemico è risultato pari a 1,94 grammi per litro, ovvero quasi quattro volte il limite massimo consentito per mettersi alla guida. Questo ha comportato l'immediato ritiro della patente e la denuncia per guida in stato d'ebbrezza. Non solo. Perché essendo a giro senza giustificato motivo nella fascia oraria fra le 22 e le 5 è stato anche sanzionato amministrativamente per il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del Coronavirus. La sanzione è di 280 euro se pagata entro cinque giorni, che diventano 400 euro dal sesto giorno in poi.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

