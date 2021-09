Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AGRICOLTURAROVIGO La produzione 2021 di uva da vino in Polesine potrebbe diminuire fino al 25 per cento rispetto alla stagione precedente, a causa delle gelate tardive del 7 e 8 aprile scorsi e delle grandinate di luglio e agosto. A oggi le previsioni vendemmiali secondo i dati di Veneto Agricoltura - spiega la Confederazione italiana agricoltori di Rovigo - sono in chiaroscuro, con la vendemmia per i vitigni a bacca bianca in corso, mentre...