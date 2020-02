ISTRUZIONE

ROVIGO Sono iniziate le attività del progetto Villaperta, organizzato dal liceo scientifico Paleocapa di Rovigo nell'ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Ptco, ex alternanza scuola-lavoro). Contribuiscono all'iniziativa la Provincia, il Comune di Fratta Polesine, Italia nostra e la Fondazione Banca del monte di Rovigo.

LA REALIZZAZIONE

Il progetto si svilupperà fino al prossimo maggio e si svolgerà con docenti universitari esterni e docenti del Paleocapa, sia nelle aule dell'istituto scolastico rodigino, sia a Villa Badoer.

Il corso, infatti, farà conoscere agli studenti la villa progettata da Andrea Palladio a metà del Cinquecento, quindi la vita del grande architetto vicentino insieme al movimento architettonico che derivò dall'interpretazione dei suoi edifici e scritti, movimento affermatosi in Italia all'inizio del Settecento dopo aver avuto grande diffusione in Inghilterra.

LEZIONI E VISITE

Il corso su Villa Badoer, il Palladio e il Palladianesimo è articolato in diciotto lezioni e si concluderà coinvolgendo gli alunni nella presentazione del monumento a visitatori e turisti sabato 9 e domenica 10 maggio, negli orari di visita 10-12.30 e 15-19.

Per l'occasione gli allievi del liceo Paleocapa realizzeranno delle schede illustrative, con riproduzioni e brevi testi di commento in italiano e inglese, e predisporranno il progetto di un contenitore metallico per le stesse schede.

Le presentazioni degli studenti saranno accompagnate, a intervalli, dall'esecuzione di brani musicali da parte di allievi del liceo che frequentano il conservatorio Venezze di Rovigo. Il corso prevede la partecipazione di un massimo di trenta studenti, coordinati e assistiti dagli insegnanti di Disegno e Storia dell'arte e per le traduzioni, dai docenti di Lingue del Paleocapa.

Nicola Astolfi

