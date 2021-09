Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VILLANOVA M. - GAVELLOINAUGURAZIONE DEL MURALEDI BANCO ITTICO(M. Ten.) Domani alle 16 a Villanova Marchesana, in via Don Luigi Sturzo, ci sarà l'inaugurazione del murale realizzato da Banco Ittico, al secolo Simone Carraro, dedicato all'ultimo dei traghettatori del fiume Po. Ci si sposterà quindi alla Galassa in via Guccia a Gavello, dove fino allo scoccare della mezzanotte, nella Dreamers night, si festeggeranno i sognatori di tutto il...