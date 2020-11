LE SCUOLE

VILLANOVA DEL GHEBBO Un sospiro di sollievo per le scuole di Villanova del Ghebbo, chiuse da lunedì per il sospetto di un positivo tra gli alunni della plesso di via Aldo Moro. Quattro classi che si sono viste coinvolte in questa guerra contro l'epidemia che sta sconvolgendo la vita di tutti. Una volta avvertito il pericolo, il sindaco Gilberto Desiati aveva sospeso le lezioni di tutte le scuole villanovesi nel timore che il contagio potesse essere stato trasmesso in famiglia e quindi ad altri ragazzi che frequentano gli altri istituti scolastici del paese, compresi quelli per l'infanzia. Un blocco totale della didattica per favorire anche una profonda igienizzazione di tutte le scuole e impedire che il virus ristagni nell'aria. Una decisione drastica, compensata però dalla volontà di risolvere subito il problema con il tampone per tutti nei due giorni di lockdown scolastico e la ripresa delle lezioni, se tutto fosse andate per il meglio, già il giorno successivo, ossia oggi.

TAMPONI DI MASSA

Nella sala polivalente Borin è stato allestito un centro medico grazie all'aiuto della Protezione civile per effettuare questi tamponi che dovevano dare in poche ore la tanto sospirata risposta. Tutto era nato da un bambino che in casa aveva un familiare positivo e si sospettava che fosse stato anche lui contagiato e da una insegnante che aveva indetto una riunione per eleggere i rappresentanti di classe. Con il tempismo che ormai contraddistingue gli interventi dell'Ulss, è stato allestito il centro diagnostico che in poche ore ha dato il responso tanto desiderato.

«Tutti negativi - tranquillizza il sindaco Desiati - Per fortuna non ci sono stati casi di contagio e si torna alla normalità. Adesso possiamo tirare un sospiro di sollievo e riaprire le scuole già da domani (oggi, ndr) con ambienti igienizzati e sicuri. Non per questo, passato questo pericolo, smetteremo di monitorare continuamente la situazione per prevenire il sorgere di eventuali casi di contagio».

Sindaco soddisfatto e mamme contente per questo responso che permette a loro di tirare di sollievo e di rimandare a scuola i propri bambini. Non bisogna dimenticare gli investimenti che il Comune ha fatto sulle scuole del paese, con un'attenzione particolare sulla salubrità degli ambienti che prima dell'inizio di questo anno scolastico erano stati interessati da lavori di ammodernamento energetico e di ristrutturazione degli ambienti. Gli ultimi in ordine di tempo ma non gli ultimi in programma in quanto le scuole sono per l'Amministrazione comunale un cantiere sempre aperto.

Enzo Fuso

