VILLANOVA DEL GHEBBO

ASILO NIDO DEL BORNIO

REGOLARMENTE APERTO

(E.Fus.) Niente sospensione dell'attività didattica per il nido integrato Rosa e Regina Marabese a Bornio per la presenza di un soggetto risultato positivo al tampone rapido. Ieri mattina, il successivo tampone sierologico ha invece evidenziato la sua sicura negatività. L'allarme era scattato sabato e subito erano state attivate tutte le procedure per la sospensione dell'attività a dell'asilo nido per i giorni 21-22 e 23 dicembre. Il successivo tampone sierologico ha però smentito il primo test e quindi sono venute meno le condizioni per chiudere almeno temporaneamente la scuola. Riaprirà invece oggi, pur con le raccomandazioni del sindaco Gilberto Desiati alle famiglie per un rigoroso rispetto delle norme anticovid e l'impegno a segnalare in modo tempestivo la presenza di situazioni di positività anche solamente sospette.

CANARO

SPOSTATO AL 31 DICEMBRE

IL SALDO DELL'IMU

(S.Mun.) La giunta del comune di Canaro ha deliberato di spostare il termine per il pagamento del saldo Imu 2020 a causa di ritardi dovuti all'attuale stato di emergenza sanitaria. La scadenza è quindi prorogata al 31 dicembre. Il pagamento può essere effettuato, oltre che attraverso il modello cartaceo ricevuto, anche tramite i canali online previsti per il pagamento dell'F24 e mediante il sistema PagoPa. Per informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio tributi del comune di Canaro, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 oppure via mail a tributi@comune.canaro.ro.it.

GIACCIANO

PREMIATI I VINCITORI

DEL CONCORSO AL FARO

(E.Tos.) Premiati i vincitori del Concorso Spendi & Vinci svoltosi al Centro commerciale Il Faro tra il 21 settembre e il 15 novembre. Gli avventori sono stati coinvolti in un divertente e semplice gioco. Oltre a i premi finali, sono stati infatti estratti giornalmente buoni acquisto per diverse migliaia di euro, in tagli da 5, 10, 20, 50 e 100. È stato il presidente del Consorzio di Gestione del Centro commerciale, Andrea Partesani, a consegnare i premi ovvero un carnet di buoni acquisto del valore di 1.500,00 euro, per il primo estratto, di euro 1.000,00, per il secondo estratto e un carnet di buoni acquisto del valore di 500,00 euro per il terzo estratto.

OCCHIOBELLO

INTERVENTI CONTINUI

PER LA SANIFICAZIONE

(J.Cav.) Ultime sanificazioni mensili dei luoghi di lavoro per la prevenzione del Covid-19. Venerdì e sabato è toccato a magazzino comunale, delegazione di Santa Maria Maddalena, biblioteca, sede municipale e sede di via Roma. Interventi anche nel 2021 finché la situazione di emergenza lo richiederà. A gennaio, inoltre, durante la chiusura delle scuole, l'intervento di sanificazione comprenderà anche scuole e palestre.

