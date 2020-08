VILLADOSE

Stasera alle 21 è convocato il consiglio comunale, ancora una volta in luogo virtuale con il collegamento in videoconferenza. All'ordine del giorno ci sono le approvazioni delle varie tariffe e tasse e dei relativi regolamenti. Quindi si procederà con l'approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti e le relative tariffe per il 2020. Seguirà la variazione al bilancio per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per passare poi alla determinazione delle agevolazioni alle utenze sia domestiche che non domestiche sulla tassa sui rifiuti. Verrà poi approvato il regolamento di disciplina dell'imposta municipale unica, la cosiddetta Imu e infine si procederà all'adozione della variante al Pat di adeguamento sul contenimento del consumo di suolo ai sensi della legge regionale del 2017.

Il collegamento in videoconferenza avverrà tramite la piattaforma Zoom Cloud Meetings alla quale tutti sono invitati a registrarsi e che, almeno due ore prima della seduta, ciascun consigliere riceverà nella propria e-mail personale i codici di accesso per la partecipazione alla riunione.

M.Poz.

