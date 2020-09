VILLADOSE

I soci del Gruppo Anziani Ancescao di Villadose hanno eletto il nuovo Direttivo per il triennio 2020-2023. Il voto ha permesso di individuare le undici persone chiamate a rappresentare il gruppo e ad amministrarne le attività che si sono poi riuniteper eleggere al loro interno le nuove cariche sociali. Il nuovo Direttivo risulta così composto: Maria Assunta Bergantin presidente, Patrizia Brancalion vice presidente, Luigi Masiero tesoriere, Pietro Zamana segretario, Aggio Carlo, Lucia Bergantin, Fausto Brazzo, Gabriele Moretto, Pietro Nogaris, Luca Piantavigna, Giuseppe Rossetto consiglieri e Anna Masiero revisore unico dei conti. Il nuovo direttivo, presentato ai soci sabato scorso, ha ricevuto l'augurio per un proficuo lavoro nel prossimo triennio e i sinceri ringraziamenti per l'impegno assunto a favore del centro. Un'oasi felice per i non più giovani del paese dove è possibile divertirsi insieme in un ambiente protetto e accogliente. Un ambiente dinamico di aggregazione e crescita anche culturale e aggregativa. Il Centro Anziani ha aperto da lunedì scorso tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato dalle 15 alle 17.30 per riprendere una sana quotidianità.

Mirian Pozzato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA