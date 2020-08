VILLADOSE

Hanno aspettato fino all'ultimo per scoprire le loro carte, si è paventata la possibilità di una terza lista, si sono tenuti misteriosi i nomi, ma allo scoccare di mezzogiorno i giochi si sono chiusi e tutto è stato scritto. Due saranno i candidati alla carica di sindaco di Villadose, unico comune polesano ad essere chiamato alle urne per il rinnovo del consiglio comunale: Lucia Pozzato e Pier Paolo Barison.

GLI SFIDANTI

Per il centrosinistra corre Lucia Pozzato, con la lista civica Per VilladoseLucia Pozzato sindaco con lo slogan Per Villadose ambiente lavoro salute. A correre con lei l'ex sindaco Mirella Zambello, capolista, insieme a Gabriella Bellan, Adriano Bondesan, Marilena Cecchetto, Fabriano Ferlin, Giliola Giovannini, Sergio Manzon, Maria Federica Pozzato, Alessandro Rizzato, Daniele Tecchiati, Riccardo Tescaro e Sergio Tumiato. Per il centrodestra ci sarà invece Pier Paolo Barison con la lista civica Barison sindaco e lo slogan Vivere Villadose. A correre con lui il sindaco uscente Gino Alessio, capolista, insieme a Davide Leone Aggio, Sara Biasioli, Marzia Dall'Ara, Linda Fiocco, Stefano Giordani, Laura Meneghetti, Ilaria Paparella, Andrea Previato, Chiara Rosso, Lisa Schibuola, Renzo Soldà. Si tratta di una lista civica, sostenuta da tutte le forze del centrodestra e da rappresentanti del mondo sociale, associazioni e volontariato del paese. La lista Novo per Villadose che aveva annunciato ieri di correre da sola dopo l'esclusione nella lista di Barison, ha deciso di non presentare la candidatura di Vittorio Novo, nonostante una lista pronta con tanto di simbolo. «La mia lista spiega Vittorio Novo - è nata l'8 agosto quando ho avuto la quasi certezza che sarei stato escluso dalla compagine di centrodestra. Nel corso delle trattative il dubbio si era leggermente affievolito, poi logiche partitiche esterne a Villadose hanno fatto precipitare tutto a un minuto dalla chiusura. Dispiace che oltre al sottoscritto non sia rientrata Caterina Rizzo, anche lei di Fratelli d'Italia. Nonostante numerose spinte e inviti non ritengo opportuno presentare la mia lista anche se il candidato sindaco lo meriterebbe. Il motivo è quello di non spostare gli equilibri verso sinistra contro la quale ho sempre combattuto. Il mio insito politico mi porta ad essere leale con chi avevo accordi e firme varie al di là del tradimento subito, la lealtà per me è un valore inestimabile ed esula da qualsiasi logica personale e politica».

Sembra quindi si siano ristabiliti gli equilibri fra le due liste, con due nomi nuovi come candidati sindaci. La lista di Lucia Pozzato formata da quasi tutti neofiti della politica, con Fabriano Ferlin che ha occupato i banchi della minoranza nel primo mandato di Alessio e qualche altro nome che ha ricoperto incarichi nelle segreterie dei partiti. Largo ai giovani e al mondo dell'associazionismo e sportivo. I due capolista, Mirella Zambello e Gino Alessio, hanno speso molte energie e professionalità in paese e che si sfideranno per la prima volta alla pari nello stesso ruolo. Nella lista di Barison, invece la riconferma della quasi totalità della Giunta uscente: Alessio, Paparella, Aggio, Schibuola e il ritorno dell'ex assessore Renzo Soldà. Per il resto nomi nuovi di giovani impegnati nel mondo dell'associazionismo e dello sport.

Mirian Pozzato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA