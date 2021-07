Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VILLADOSE-FRASSINELLESui terreni riarsi dalla canicola di questi giorni paglia e stoppie hanno preso fuoco come cerini. In fiamme ben tre campi di grano. A Villadose appena fuori paese. Ignote le cause anche se sembra più probabile che l'innesco sia dovuto a un mozzicone di sigaretta. Erano circa le 14.30 lungo la Regionale 443 fra la casa cantoniera e la rotatoria di via Maestri del lavoro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con...