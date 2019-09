CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VILLADOSEForse è perché il parco si trova lontano dalla viabilità del centro, ma il parco di via Pertini è quello che subisce il maggior numero di atti vandalici. L'ultimo in ordine di tempo è stato riscontrato dall'assessore Vittorio Novo: sabato pomeriggio, facendo la sua solita passeggiata in bicicletta per vigilare il territorio. Questa volta è stata presa di mira la panchina sotto il gazebo, rompendo un paio di tavole dello schienale e lanciandole nel vialetto che porta al parco. Indignazione da parte degli utenti di facebook al...