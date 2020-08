VILLADOSE

È un importante segnale di ripartenza quello che vuole lanciare l'associazione Fiocco Sport in occasione della sesta edizione di Expo motor day, capitanato da Davide Fiocco, riuscendo a mettere in calendario per oggi un evento che è diventato un classico per il Polesine. «Nonostante il momento pesante - spiega - cin immensi sforzi siamo riusciti a mettere in piedi, anche quest'anno, Expo motor day. Non era facile farlo prima, ma l'arrivo del Coronavirus ha reso tutto, terribilmente, più difficile, sia dal lato gestionale che da quello economico. Noi di Fiocco Sport abbiamo voluto dare un segnale importante, di ottimismo per il territorio perché dobbiamo, soprattutto vogliamo, dimostrare di essere più forti delle avversità».

Un appuntamento diventato una tradizione che per quest'anno sarà una Covid Edition. «Abbiamo deciso di intitolare così l'evento per riuscire a trasmettere meglio il messaggio, a tutti quelli che verranno a trovarci, dell'importanza del mantenimento della distanza di sicurezza e dell'utilizzo delle mascherine. Grazie all'importante presenza del Comune, ci apprestiamo a dare vita alla sesta edizione».

L'appuntamento, che si terrà come di consueto nella centrale via Umberto I, si presenterà escludendo la Cinque miglia storico sportivo. Ai nastri di partenza ci sarà solo l'ottava edizione del Vespa Moto incontro, in programma domani alle 10.30. «Per quest'anno saremo costretti, per vari motivi, a contenerci in una giornata, ma siamo certi che le persone saranno in grado di apprezzare e di gratificare gli sforzi che abbiamo messo in campo per non interrompere quella che per Villadose e per tutto il Polesine è diventata una bella tradizione. Qualora ci fosse qualcuno che vorrà partecipare con la propria autovettura, potrà accodarsi alla carovana delle Vespe al via».

Per informazioni chiamare il 347/4258950 oppure e-mail fiocco.sport@gmail.com.

